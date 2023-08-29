Китайцы раскрыли подробности о новейшем кроссовере Jaecoo J7 для России

Так, представители Jaecoo обещают россиянам «внушительные внедорожные характеристики», и обеспечить их, в частности, должен интеллектуальный полный привод ARDIS (All Road Drive Intelligent System). Сообщается, что он включает в себя сервоусилитель тормозов IPB, благодаря которому задняя ось активируется в 1,5 раза быстрее, чем у конкурентов. А время реакции системы, имитирующей работу блокировки дифференциала, не превышает 0,1 секунды.

Заявлено, что система ARDIS устойчива к перепадам температур и высот. Кроме того, она способна автоматически перераспределять крутящий момент между осями вне зависимости от скорости движения. А тот же сервоусилитель IPB гарантирует еще и эффективное замедление на любом дорожном покрытии — якобы даже без вибраций.

Еще из любопытного — аж семь режимов движения: экономичный, стандартный, спортивный, бездорожный, а также «снег», «песок» и «грязь». Ну и, конечно, впечатляющий расход топлива в момент, когда движок раскручивает все четыре колеса — всего 8,2 л на 100 км в смешанном цикле.

Что же касается силовой пары, то она до сих пор под вопросом. Представители Jaecoo обещают раскрыть спецификации ближе к старту продаж, намеченному на сентябрь. Но предполагается, что J7 укомплектуют 1,6-литровым турбомотором мощностью около 200 л. с. и семиступенчатым «роботом». Цены тоже пока неизвестны.