Jetour расширяет в России модельный ряд за счет кроссовера X70 Plus

Модели направления X преподносятся в рамках концепции Travel+ и нацелены в сектор семейного автотуризма. «Увеличенное пространство в салоне и багажном отделении, широкий набор опций и адаптация к российскому климату позволяют путешествовать с комфортом», — гласит небольшой релиз компании, выпущенный в преддверии премьеры.

С колесной базой в 2720 мм и длиной кузова 4724 мм новый Jetour X70 Plus способен вместить до 7 человек. В Китае такую версию в базовом исполнении можно приобрести по цене от 97 900 юаней (примерно 1 млн. рублей). Но будут ли продавать 7-местную модификацию в России, пока не известно.

Кроссовер может похвастать лишь передним приводом. Зато в арсенале найдутся электронные помощники для езды по бездорожью. В качестве силовой пары ждем 1,5-литровый турбомотор на 150 «доналоговых» сил и роботизированную трансмиссию. Подробные характеристики российских версий, а также комплектации и цены объявят ближе к официальному старту продаж.

Напомним, В 2022 году Jetour Auto стал вторым самым быстрорастущим экспортером автомобилей в Китае. Экспансия в Россию стартовала лишь в 2023-м, но марка уже «поставила под ружье» около сотни дилеров по всей стране. Отечественная продуктовая линейка бренда пока представлена двумя моделями: семейным кроссовером X90 Plus и городским кроссовером Dashing.