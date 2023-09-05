ГАЗ презентовал «Газель NN» с роботизированной коробкой передач

Газовский комтранс с «роботом» — одна из главных премьер экспозиции. Раньше представить себе такую модификацию было крайне сложно, но сегодня это реальность. Машина на фото сделана по запросам логистов из городских служб доставки — для водителей, вынужденных постоянно толкаться в пробках. В таких условиях двухпедальная версия более чем актуальна.

На данный момент известно, что трансмиссия разработана специалистами Горьковского автозавода. Она состоит из механической коробки и дооборудована оригинальными актуаторами, а также блоком управления. Сцепление, конечно же, одно.

Значит, что разрыва потока мощности при переключении передач не избежать. То есть водитель будет ощущать небольшие клевки, зато никакой усталости от постоянного переключения передач в заторах. А именно этого и пытались добиться нижегородцы.