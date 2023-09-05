ГАЗ презентовал «Газель NN» с роботизированной коробкой передач

Фото "АвтоВзгляд"
В Москве открылась крупнейшая в России выставка грузовиков и коммерческой техники — Comtrans−2023. На ней производители представляют самые свежие новинки, и одной из них стала нижегородская «Газель» c роботизированной трансмиссией. Настоящая сенсация!
Эдуард Раскин

Газовский комтранс с «роботом» — одна из главных премьер экспозиции. Раньше представить себе такую модификацию было крайне сложно, но сегодня это реальность. Машина на фото сделана по запросам логистов из городских служб доставки — для водителей, вынужденных постоянно толкаться в пробках. В таких условиях двухпедальная версия более чем актуальна.

На данный момент известно, что трансмиссия разработана специалистами Горьковского автозавода. Она состоит из механической коробки и дооборудована оригинальными актуаторами, а также блоком управления. Сцепление, конечно же, одно.

Значит, что разрыва потока мощности при переключении передач не избежать. То есть водитель будет ощущать небольшие клевки, зато никакой усталости от постоянного переключения передач в заторах. А именно этого и пытались добиться нижегородцы.

производители, новая модель, технология, коммерческий транспорт, грузовики
5 сентября 2023
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