На автосалоне в Мюнхене представили минивэн Dongfeng Forthing U-Tour V9

Дизайн передней части Forthing U-Tour V9 получил гигантских размеров решетку радиатора с хромированными планками, «перетекающую» в фары головного света. Это вполне в духе современных китайских трендов в области минивэностроения: практически все актуальные машины этого класса в Поднебесной пытаются в той или иной мере косплеить внешность Toyота Alfard. В противовес роскошно-богатому оформлению «морды» задняя часть «автобусика» смотрится простовато. Небольшие блокфары скучно соединены общей линией стопсигнала — вот и весь креатив.

Габариты U-Tour V9 составляют 5251х1920х1810 мм. Колесная база — 3018 мм. Производитель утверждает, что машина будет поставляться как в варианте с двигателем внутреннего сгорания, так и в версии PHEV. В первом случае минивэн приводит в движение полуторалитровый бензиновый турбомотор мощностью 190 л. с. Производительность гибридного силового агрегата не афишируется.

Экран приборной панели и монитор мультимедийной системы у Forthing U-Tour V9, опять же, в согласии с текущей автомодой, «слипшиеся». Салон отделан кожей. Второй ряд сидений представлен двумя «капитанскими креслами». На третьем — трехместный диван.

О розничных ценах новинки и ее рыночных перспективах в России пока ничего официально не сообщается.