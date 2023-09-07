Производство российской системы ESP начнется в конце 2023 года

— По ESP плановый запуск у нас в декабре, сейчас выходим на сертификацию. В первом полугодии 2024-го планируется установка систем на автомобили АВТОВАЗа, — заявил технический директор компании «Итэлма» Андрей Бутнев в ходе выставки Comtrans−2023.

Известно, что производство систем ESP будет организовано на костромском предприятии компании. Их планируется устанавливать на LADA Vesta.

Ранее сообщалось, что антиблокировочными тормозными системами (ABS) производства «Итэлма» уже комплектуются автомобили тольяттинского автозавода. Их выпуск стартовал в Костроме в июле текущего года. Является ли ителмовская автоэлектроника переупакованной китайской или нет, доподлинно неизвестно. Остается надеяться, что их продукция все-таки по-настоящему российская, а не плод «высокотехнологичной» переклейки маркировки.