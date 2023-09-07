Роскошь с излишествами: объявлен старт российских продаж седана Omoda S5 GT

Важно понимать, что производитель позиционирует Omoda S5 GT не в качестве модификации известного нам седана S5, а как самостоятельную модель. Оправдать подобный подход призван, в том числе, новый бензиновый турбомотор объемом 1,6 л мощностью 150 л. с., который в компании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач подменил прежнюю более скромную силовую пару — двигатель 1,5 л, агрегатированный с вариатором.
Семь вариантов окраски кузова и два варианта исполнения по нынешним меркам — излишество. Особенно, когда в базовой модификации Neo оказался столь внушительный список оборудования. Из внешних примет, по которым можно будет опознать новичка, стоит назвать полностью светодиодную оптику, оранжевые увеличенные суппорта и боковые зеркала заднего вида с интегрированными «поворотниками».
В базовый пакет Neo вошли передние и задние парктроники с камерой заднего вида, датчики дождя, освещения, давления и температуры в шинах. Кроме того, за указанную выше сумму вы получите круиз-контроль, двухзонный «климат», вентиляцию и электрорегулировки передних сидений, а также полный зимний пакет, включающий обогревов руля, кресел, лобового стекла и даже форсунок стеклоомывателя.
Если люк и беспроводная зарядка для смартфона в базе, то загадка — что должно отличать топовую комплектацию Ultra? Список опций для седана стоимостью уже 2 639 900 рублей непозволительно широк: камеры кругового обзора и шторки безопасности, которые дополнили фронтальные и боковые подушки — лишь самое банальное.
Ultra буквально напичкана электронными помощниками на все случаи жизни — всевозможных систем BSD, DOW, LKA, TJA и LCA тут без счета. Активный «круиз» дополнен функцией автономного экстренного торможения AEB. Найдется даже встроенный видеорегистратор…