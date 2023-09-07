Роскошь с излишествами: объявлен старт российских продаж седана Omoda S5 GT

Важно понимать, что производитель позиционирует Omoda S5 GT не в качестве модификации известного нам седана S5, а как самостоятельную модель. Оправдать подобный подход призван, в том числе, новый бензиновый турбомотор объемом 1,6 л мощностью 150 л. с., который в компании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач подменил прежнюю более скромную силовую пару — двигатель 1,5 л, агрегатированный с вариатором.

Семь вариантов окраски кузова и два варианта исполнения по нынешним меркам — излишество. Особенно, когда в базовой модификации Neo оказался столь внушительный список оборудования. Из внешних примет, по которым можно будет опознать новичка, стоит назвать полностью светодиодную оптику, оранжевые увеличенные суппорта и боковые зеркала заднего вида с интегрированными «поворотниками».