В Ульяновске начали собирать грузовики Sollers Argo по полному циклу

На заводе планируют выпускать 10 000 автомобилей ежегодно, но не сразу: такого объема намерены достичь через три года. Кроме того, председатель совета директоров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов обещает и глубокую локализацию.

Уже в следующем году около 60% применяемых деталей будут российского изготовления. Argo получит некоторые отечественные элементы шасси и кабины, а также электронные компоненты. Наладят у нас и штамповку кузовных деталей. Кроме того, планируется локализация КП. Что касается двигателя, то по нему уже ведутся работы в Татарстане.

Все эти факты радуют, поскольку позволят сдержать цены. Вот только бы еще и качество комплектующих не подкачало. Скажем, тольяттинцам, убрать все «косяки» LADA Vesta NG пока не удалось.

Напомним, Sollers Argo представляет собой китайский JAC N25/N35. Полная масса малотоннажника — 2,5 тонны, грузоподъемность — около 1 тонны. Автомобиль оснащен 2-литровым наддувным «дизелем» мощностью 130 л. с.