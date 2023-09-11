Sollers начал собирать китайские пикапы JAC под собственным брендом

Российским покупателям будет предложено две модификации Sollers ST6 — с бензиновым, либо дизельным двигателями одинакового бъемом 2 л. Бензиновый агрегат характеризуется мощностью 176 л. с., а дизель — 136 л. с. КП — 6-ступенчатая «механика». Привод — полный с жестко подключаемой передней осью. Есть понижающая передача. Грузоподъемность бензиновой версии составляет 820 кг, а дизельной — 900 кг. Салон новинки — пятиместный.

Базовое оснащение подразумевает две подушки безопасности, ABS+EBD, ESC, ассистент старта на подъеме, мультифункциональное рулевое колесо, кондиционер, круиз-контроль, бортовой компьютер, аудиосистему, электрозеркала, электростеклоподъемники, а также подогрев передних сидений и задние датчики парковки.

Объявлены и цены на Sollers ST6: от 2,4 млн. рублей за бензиновый вариант и от 2,5 млн. — за дизельный. Для жителей ДФО предусмотрена специальная скидка в 150 000 рублей. Продажи пикапа стартуют в октябре текущего года.