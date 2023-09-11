Sollers начал собирать китайские пикапы JAC под собственным брендом

фото Sollers
На заводе во Владивостоке, где ранее выпускали автомобили японской Mazda, стартовала крупноузловая сборка пикапа Sollers ST6. Машинокомплекты поступают из Китая. Новинка от Sollers «в девичестве» называлась JAC T6.
Максим Строкер

Российским покупателям будет предложено две модификации Sollers ST6 — с бензиновым, либо дизельным двигателями одинакового бъемом 2 л. Бензиновый агрегат характеризуется мощностью 176 л. с., а дизель — 136 л. с. КП — 6-ступенчатая «механика». Привод — полный с жестко подключаемой передней осью. Есть понижающая передача. Грузоподъемность бензиновой версии составляет 820 кг, а дизельной — 900 кг. Салон новинки — пятиместный.

Базовое оснащение подразумевает две подушки безопасности, ABS+EBD, ESC, ассистент старта на подъеме, мультифункциональное рулевое колесо, кондиционер, круиз-контроль, бортовой компьютер, аудиосистему, электрозеркала, электростеклоподъемники, а также подогрев передних сидений и задние датчики парковки.

Объявлены и цены на Sollers ST6: от 2,4 млн. рублей за бензиновый вариант и от 2,5 млн. — за дизельный. Для жителей ДФО предусмотрена специальная скидка в 150 000 рублей. Продажи пикапа стартуют в октябре текущего года.

новинки рынка, новая модель, китайские авто, пикапы
11 сентября 2023
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