В Россию едет еще один бюджетный китайский седан

— Нам кажется, что на российском рынке наблюдается нехватка бюджетных седанов. В наших планах слегка исправить ситуацию — до конца 2023 года мы намерены представить машину в этом сегменте, — рассказала представитель компании.

Никаких подробностей о будущей новинке г-жа Ленских, увы, не раскрыла: ни ее названия, ни технических характеристик. Единственное, что можно утверждать наверняка — этот седан получит традиционный бензиновый двигатель. В крайнем случае, но вряд ли, учитывая позиционирование (модель ведь целится в бюджетный сегмент) — гибридную силовую установку. Но точно не электромотор. Поскольку выводить на российский рынок «электрички» дистрибьютор пока не планирует, о чем также было сказано в интервью.

К слову, доступным седаном, который мог бы составить серьезную конкуренцию как другим «китайцам», так и отечественной LADA Vesta, расширение модельной линейки Forthing не ограничится. До конца 2024-го Ixen Motors Rus привезет еще несколько новинок, и в их числе будет подзаряжаемый «гибрид». Правда, тут тоже пока без подробностей. Известно лишь, что его продажи стартуют во второй половине следующего года.