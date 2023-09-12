Принесенные ветром: почему новая китайская марка Forthing рвет российский рынок

В последние месяцы нам предлагают десятки новых имен, намеревающихся стать неотъемлемой и значимой частью пестрой автомобильной палитры будущего. Мы даже в растерянности от такого напора, а скорее даже от размеров того «сосуда», откуда хлынул на нас этот пока неиссякаемый поток новинок. Все молодые, симпатичные, здоровые и в меру амбициозные, как и положено хорошо обученным и подготовленным к бою новобранцам.

Изначально Forthing был известен на своей родине под более традиционным именем Feng Xing, что можно перевести как «Принесенный ветром». Столь романтичное название свидетельствовало о том, что материнская компания — промышленный гигант Dongfeng — делала лишь первые шаги в направлении развития собственной линейки легковых автомобилей. Эту ветку производитель начал «выращивать» еще в 2001 году, когда магия китайского экономического чуда лишь набирала силу.