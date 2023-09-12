Принесенные ветром: почему новая китайская марка Forthing рвет российский рынок

В последние месяцы нам предлагают десятки новых имен, намеревающихся стать неотъемлемой и значимой частью пестрой автомобильной палитры будущего. Мы даже в растерянности от такого напора, а скорее даже от размеров того «сосуда», откуда хлынул на нас этот пока неиссякаемый поток новинок. Все молодые, симпатичные, здоровые и в меру амбициозные, как и положено хорошо обученным и подготовленным к бою новобранцам.
Изначально Forthing был известен на своей родине под более традиционным именем Feng Xing, что можно перевести как «Принесенный ветром». Столь романтичное название свидетельствовало о том, что материнская компания — промышленный гигант Dongfeng — делала лишь первые шаги в направлении развития собственной линейки легковых автомобилей. Эту ветку производитель начал «выращивать» еще в 2001 году, когда магия китайского экономического чуда лишь набирала силу.
В июне 2021 года на конференции в Шанхае бренду присвоили фирменный логотип льва, олицетворяющий уверенность, бесстрашие и движение вперед. А само англоязычное Forthing образовано от слова «forth» (вперед) и отражает девиз «Go Forth» (идти вперед)…
— Какие цели преследовал концерн Dongfeng, создавая суббренд Forthing? Как вы позиционируете себя на рынке?
— С момента основания в 2001 году Forthing (тогда еще Feng Xing) позиционировался как производитель комфортабельных минивэнов для семьи и коммерческого использования. Тогда как недавнее переименование позволило бренду заявить себя по большей части как марку для внешних рынков. Наши нынешние ключевые преимущества — стильный и динамичный дизайн, мощные силовые установки и высокий уровень комфорта.
— О корнях, истории, инженерной традиции каких автопроизводителей из каких стран можно говорить, рассматривая нынешнюю продукцию Forthing?
— Материнская компания Forthing, концерн Dongfeng, уже долго и активно сотрудничает с Nissan, Honda, Mitsubishi, Infiniti и Citroёn. Это оказало влияние и на автомобили Forthing. Мы используем технологии упомянутых автопроизводителей. Кроме того над продуктом у нас сегодня трудятся специалисты, ранее работавшие в Mercedes-Benz, Volvo, в прочих авторитетных структурах.
Поставщики Forthing — зачастую те же проверенные временем глобальные гиганты. Например, канадская Magna. Наши новейшие модели созданы именно на ее высокотехнологичной платформе EMA. Так что с инженерной точки зрения Forthing во всеоружии: за нами потенциал как ведущих мировых компаний и лучших специалистов, так и собственные передовые разработки.
— Чем объясняется нынешнее едва ли не вирусное размножение все новых и новых китайских брендов в России? Порой просто идентифицировать их сложно даже специалистам.
— После 2022 года на российском рынке образовался вакуум, ведь многие зарубежные бренды свернули всю деятельность на территории страны. Компенсировать дефицит возможно только приходом новых игроков. Именно в этом и заключается причина массового притока разнообразных и многочисленных марок из Поднебесной.
— Успешный вывод нового бренда на рынок — задача трудная. Как вы ее решаете? Поделитесь ноу-хау.
— Основной стратегией Ixen Motors Rus стал вывод на рынок наиболее современных и высокотехнологичных моделей. Например, китайские продажи кроссовера T5 EVO стартовали совсем недавно — в конце 2022 года. И уже в начале года нынешнего, всего через несколько месяцев, машина оказалась доступна в наших дилерских центрах. Похожая история с недавно представленным гибридным кроссовером T5 HEV.
Задача — предложить покупателю современный и эффектный автомобиль, созданный лучшими инженерами и дизайнерами. Автокомпоненты от ведущих мировых производителей — тоже, как уже было сказано, наш безусловный актив. И все же в условиях нынешнего ажиотажа новинок из Поднебесной основную ставку мы делаем именно на качество и дизайн. Остается добавить сюда чуточку оперативности, и шансы возрастают.
Маркетологи из Ixen Motors Rus сегодня внимательно изучают вновь формирующийся рынок. Мы анализируем действия конкурентов, корректируем свои. Однако главная стратегия развития Forthing — заслуга головного офиса в Китае.
— Сегодня понятие среднего кроссовера отчасти замылилось — слишком много в сегменте игроков. В чем конкурентные преимущества продукта Forthing?
— Прежде всего, динамичная силовая установка от Mitsubishi, отличная эргономика и запоминающийся дизайн. Однако залог успеха лидеров нынешнего сегмента SUV, скорее, не в характеристиках, а в стабильных поставках и качественной работе с покупателем. Над этим мы активно трудимся: оптимизируем логистику и стараемся услышать каждого клиента.
— Представительские вэны в России всегда продавались вяло. Штучный товар. Почему одной из двух моделей, с которыми вы зашли к нам, стал именно Forthing Yacht?
— Нам кажется, что в контексте активно развивающегося внутреннего туризма длительные семейные путешествия на машине россиянам придутся по душе. А для таких целей нет ничего лучше автомобиля из данного сегмента. К тому же, я бы разделяла минивэны и MPV — более компактный и доступный по цене транспорт. Между тем, Yacht популярен не только у частных покупателей. Его используют в корпоративных парках как бизнес-шаттл и мобильный офис для переговоров. Мы видим интерес туристических компаний. И, кстати, рынок MPV в России представлен вяло именно из-за недостатка предложения.
— Каковы планы марки в России на ближайшие 2—3 года? Какие модели в каких сегментах вы планируете представить?
— Бесспорно, кроссоверы по цене более 2,5 млн рублей нынче захватили инициативу. И нам кажется, что на отечественном рынке наблюдается нехватка бюджетных седанов. В планах слегка исправить ситуацию — до конца 2023 года мы планируем представить машину в этом сегменте. К концу 2024 года Ixen Motors Rus планирует открыть 60 дилерских центров. Надеемся, этого охвата будет достаточно для успешной организации работы и взаимодействия дилерской сети, а также для формирования должного уровня продаж. До марта 2024 года мы планируем реализовать в России 10 000 автомобилей. А к концу 2025-го рассчитываем увеличить этот показатель втрое.
— Как будет развиваться электрическая тема? И вам не кажется, что ставка на электромоторы в России, мягко говоря, преждевременна?
— Forthing в Китае намерен полностью отказаться от чисто бензиновых моделей в 2025 году. В линейке останутся только электромобили и гибриды. Здесь мы тоже видим потенциал подобной стратегии и развиваем направление. Я говорю об уже упомянутом кроссовере T5 HEV с традиционной гибридной установкой, который вышел на рынок в конце августа. А на вторую половину 2024 года мы планируем начало продаж уже подзаряжаемого гибрида. Что касается электромобилей, пока определенных планов на Россию нет.
— Если не брать в расчет количественную составляющую, в чем принципиальные отличия китайского и российского рынков?
— На самом деле их можно назвать схожими. Ведь в Поднебесной, как и у нас, популярны кроссоверы и седаны. Принципиальным же отличием остается активное развитие в Китае электро- и гибридной темы. В скором времени их доля рынка приблизится к 50%. А некоторые местные бренды, например, BYD, уже полностью отказались от производства традиционных автомобилей. В России тренд на экологичный транспорт также развивается, но пока находится в зародыше.