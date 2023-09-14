Семиместный кроссовер Dongfeng 580 получил российский ценник

Пока Dongfeng 580 предлагается россиянам исключительно в топовом исполнении Luxury, но не исключено, хотя и не подтверждено, что в дальнейшем кроссовер обзаведется более доступными комплектациями. Эта версия подразумевает четыре подушки безопасности, климат-контроль, систему кругового обзора, встроенный видеорегистратор, «мультимедийку» с 9-дюймовым тачскрином, «круиз», климат-контроль, а также бесключевой доступ.

Что касается габаритов, то длина кроссовера достигает 4680, ширина — 1845, а высота 1715 мм. Колесная база равна 2780 мм, клиренс — 200 мм. А объем багажника варьируется от 375 до 2215 литров в зависимости от положения спинок второго и третьего рядов сидений.

Остается лишь добавить, что в движение Dongfeng 580 приводит 1,5-литровый турбомотор на 145 сил, которому аккомпанирует вариатор. Ведущими выступают передние колеса — иных вариантов не предусмотрено.