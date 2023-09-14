Вместо Nissan X-Trail: в России стартовали продажи кроссовера BAIC X55

Модификация при этом только одна — с 1,5-литровым турбомотором на 178 л. с. и 300 Нм крутящего момента, а также семиступенчатым преселективным «роботом». Привод — безальтернативно передний, что, конечно, ставит под сомнение успех модели, которая целится в С-сегмент. Хотя по габаритам она в него проходит: 4620/1886/1680 мм, колесная база — 2735 мм, дорожный просвет — 180 мм.

Уже в стартовой версии локализованный в России BAIC X55 оснащается двумя 10-дюймовыми дисплеями (мультимедиа-система и приборная панель), камерой заднего вида и задним же парктроником, круиз-контролем, датчиками дождя и освещения, двухзонным «климатом», полностью светодиодной оптикой и кожаной отделкой салона. Стоимость начальной комплектации — 2 755 000 рублей.

Если же покупатель располагает бюджетом в 3 млн. целковых, то он вполне может замахнуться на более богатую версию (а точнее, за нее просят 2 999 000 рублей). Старшее исполнение, помимо прочего, располагает электроприводом пятой двери, обогревом и вентиляцией кресел первого ряда, передним парктроником, системой кругового обзора, панорамной крышей, дополнительными подушками и шторками безопасности и прочими «удобствами».