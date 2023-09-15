Раскрыты новые подробности о бюджетном седане Geely Emgrand для России

Geely Emgrand второй генерации дебютировал на белорусском рынке под занавес минувшего года. Там он продается с 1,5-литровым «атмосферником» на 103 л. с., пятиступенчатой «механикой» или вариатором. До России же, как выяснили наши коллеги из Quto, доберется более интересное исполнение — со 122-сильным движком и шестидиапазонным «автоматом» вместо бесступенчатой трансмиссии. С этими агрегатами седан разгоняется до первой сотни за 12,6 секунды.

Что касается комплектаций, то их, по сути, будет пять: Standart и Comfort для машин с МКП и Comfort, Luxury и Flagship — для двухпедальных. Младшая предложит фронтальные подушки безопасности, подогрев передних сидений и кондиционер. Помимо прочего, автомобили, ориентированные на наш рынок, смогут похвастать улучшенной шумоизоляцией и полной русификацией мультимедийки.

Российские прайсы на Geely Emgrand пока официально не раскрываются. Но по предварительным данным, стоимость седана начнется от 1,9 млн. рублей. Что же до самого богатого исполнения, то его оценят примерно в 2,4 млн.