Почему не во всех автомобилях установлен «дворник» на заднем стекле

Полагаем, что и без нас многие продвинутые автолюбители знают о том, что стеклоочистители с тыльной стороны автомобиля отсутствуют преимущественно у седанов и купе. Хотя раньше «дворники» в авто с подобными типами кузова тоже устанавливались. Почему же их не ставят теперь? Чем эти легковушки хуже или лучше хетчбэков, универсалов, кроссоверов и внедорожников?

На самом деле «собака порылась» в аэродинамических параметрах кузова. Благодаря выверенным показателям и коэффициенту аэродинамики, заднее стекло практически всегда остается чистым, невзирая на изменения климатических и дорожных условий эксплуатации. Даже при самой агрессивной слякоти на дорогах эти машины редко когда заплевываются грязью. Если, конечно, речь не о химических реагентах, покрывающих окно бледно-серой пленкой.

А вот конструктивные особенности кузова тех же «сараев», «хетчей» и SUV не позволяют машинам оставаться в опрятном состоянии, обволакивая корму толстым слоем грязи. Не будь на заднем стекле «дворника» — пиши пропало. Не помогут ни парктроники, ни камеры заднего вида, ни прочие вспомогательные ассистенты, которые в непогоду также отказываются функционировать.