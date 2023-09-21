Почему не во всех автомобилях установлен «дворник» на заднем стекле

Полагаем, что и без нас многие продвинутые автолюбители знают о том, что стеклоочистители с тыльной стороны автомобиля отсутствуют преимущественно у седанов и купе. Хотя раньше «дворники» в авто с подобными типами кузова тоже устанавливались. Почему же их не ставят теперь? Чем эти легковушки хуже или лучше хетчбэков, универсалов, кроссоверов и внедорожников?
На самом деле «собака порылась» в аэродинамических параметрах кузова. Благодаря выверенным показателям и коэффициенту аэродинамики, заднее стекло практически всегда остается чистым, невзирая на изменения климатических и дорожных условий эксплуатации. Даже при самой агрессивной слякоти на дорогах эти машины редко когда заплевываются грязью. Если, конечно, речь не о химических реагентах, покрывающих окно бледно-серой пленкой.
А вот конструктивные особенности кузова тех же «сараев», «хетчей» и SUV не позволяют машинам оставаться в опрятном состоянии, обволакивая корму толстым слоем грязи. Не будь на заднем стекле «дворника» — пиши пропало. Не помогут ни парктроники, ни камеры заднего вида, ни прочие вспомогательные ассистенты, которые в непогоду также отказываются функционировать.
Но если с авто, имеющими высокий дорожный просвет и корпус-этажерку все так или иначе понятно, то вот с хетчбэками возникает вопрос. По сути, это тот же седан, но с обрубленным задком. Тот, да не торт! Заднее стекло тут все-таки с более низким углом наклона, а потому мгновенно заляпывается пылью и всевозможной грязюкой. Хотя и у купе довольно низкий уровень заднего остекления, но здесь, как говорится, красота требует жертв.
Автостроители лишают модную машину «дворника» с тыльной стороны, дабы не портить ее эстетичный облик. Спасибо, что не отбирают хотя бы обогрев заднего стекла. Но опять же, повторимся, раньше легковушки оснащали щетками очистителя. Взять тот же Mitsubishi Galant восьмой генерации или Ford Escort 1980—1990-х годов выпуска.
Впрочем, тогда «дворники» устанавливали и на фронтальную оптику, а сейчас их место заняли форсунки стеклоомывателя, которые лишь брызгают воду или «омывайку» на фары, не избавляя светотехнику от грязевых наслоений. Что ж поделать: раньше, как известно, и трава была зеленее и доллар по шесть рублей…