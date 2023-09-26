Грузия перекрыла ввоз европейских автомобилей в Россию

С сегодняшнего дня в Грузии вступил в силу запрет на экспорт, реэкспорт или транзит автомобилей в Россию с рабочим объемом двигателя свыше 1,9 литра, «гибридов» и электромобилей. И поскольку в этой республике не существует собственного автопром, новые рестрикции касаются ТС, произведенных в Европе. Напомним, что 2 августа грузины перестали пропускать в Россию экспортный автотранспорт, произведенный в США.

Заметим, что до последнего времени автомобили считались одним из самых популярных товаров, перемещаемых через границу Грузии в Россию. Хотя объемы этой разновидности экспорта в абсолютных цифрах не особо и впечатляют. За первую половину года по грузинскому маршруту к нам ввезли всего 3786 ТС.

Эксперты уверены, что вступивший в силу запрет практически не повлияет на отечественный авторынок. Поскольку через Грузию к нам поступали преимущественно машины премиальных марок. Кроме того, в последнее время их стали оформлять транзитом через Грузию в Казахстан, Кыргызстан, Армению и Азербайджан. И в Россию их отправляют уже непосредственно оттуда.