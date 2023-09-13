Почему россиянам не грозит дефицит запчастей для подержанных машин

Фото avtovzglyad.ru
Российские автовладельцы, оправившись после первых месяцев непоняток с ситуацией на авторынке страны, вполне успешно переживают свалившиеся на нас западные санкции. Кому пришел край со сменой «колес», а вариант приобретения подержанного авто не рассматривается в принципе — почти без опаски берут новые китайские машины, хотя большинство все же отправляется на «вторичку». А подавляющая часть автолюбителей продолжает «юзать» своих «старушек». Иными словами, если первая категория граждан еще пару-тройку лет может спать относительно спокойно, не вдаваясь в нюансы ремонта транспортного средства, то двум остальным покой в этом смысле только снится.
Портал «АвтоВзгляд»

И действительно: средний возраст автопарка страны составляет примерно 15 лет, так что без запчастей к повидавшим виды и «нашемаркам», и «европейцам», и «японцам» с «корейцами» миллионам отечественных водителей не обойтись. Но если с компонентами к LADA более-менее понятно, то с иномарками все не так просто.

Во-первых, детали на них значительно подорожали: по некоторым позициям на 40—50% по сравнению с довоенными временами. Во-вторых, некоторые запчасти просто не найти и ждать их поставок можно месяцами. И, наконец, рынок просто завален контрафактом и откровенным леваком: по части номенклатуры он достигает пятидесяти процентов! Портал «АвтоВзгляд» в этой связи не раз рассказывал, как не нарваться на подделку, но сейчас речь о другом — как долго сохранится эта невеселая ситуация?

И тут сразу стоит сказать, что надежды на пресловутый параллельный импорт — в масштабах страны — напрасны. Товара в необходимых объемах на весь имеющийся в России модельный ряд подержанных машин ни одна коммерческая структура, ни все они вместе взятые поставить не смогут. Плюс все та же дороговизна «параллельных» запчастей, и все та же долгая и запутанная логистика. То есть — тупик и всем идти на «разборки»? Отнюдь.

Нам уже в самом ближайшем будущем помогут не только китайские партнеры, но и турецкие, и индийские, и даже корейские. Да и — вы удивитесь — отечественные производители компонентов встают, похоже на ноги, с каждым днем предлагая все более широкий ассортимент продукции. Впрочем, более подробно о том, как оживает отечественный рынок запчастей, вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд» здесь.

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13 сентября 2023
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