Почему россиянам не грозит дефицит запчастей для подержанных машин

И действительно: средний возраст автопарка страны составляет примерно 15 лет, так что без запчастей к повидавшим виды и «нашемаркам», и «европейцам», и «японцам» с «корейцами» миллионам отечественных водителей не обойтись. Но если с компонентами к LADA более-менее понятно, то с иномарками все не так просто.
Во-первых, детали на них значительно подорожали: по некоторым позициям на 40—50% по сравнению с довоенными временами. Во-вторых, некоторые запчасти просто не найти и ждать их поставок можно месяцами. И, наконец, рынок просто завален контрафактом и откровенным леваком: по части номенклатуры он достигает пятидесяти процентов! Портал «АвтоВзгляд» в этой связи не раз рассказывал, как не нарваться на подделку, но сейчас речь о другом — как долго сохранится эта невеселая ситуация?
И тут сразу стоит сказать, что надежды на пресловутый параллельный импорт — в масштабах страны — напрасны. Товара в необходимых объемах на весь имеющийся в России модельный ряд подержанных машин ни одна коммерческая структура, ни все они вместе взятые поставить не смогут. Плюс все та же дороговизна «параллельных» запчастей, и все та же долгая и запутанная логистика. То есть — тупик и всем идти на «разборки»? Отнюдь.
Нам уже в самом ближайшем будущем помогут не только китайские партнеры, но и турецкие, и индийские, и даже корейские. Да и — вы удивитесь — отечественные производители компонентов встают, похоже на ноги, с каждым днем предлагая все более широкий ассортимент продукции. Впрочем, более подробно о том, как оживает отечественный рынок запчастей, вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд» здесь.