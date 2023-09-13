Почему россиянам не грозит дефицит запчастей для подержанных машин

И действительно: средний возраст автопарка страны составляет примерно 15 лет, так что без запчастей к повидавшим виды и «нашемаркам», и «европейцам», и «японцам» с «корейцами» миллионам отечественных водителей не обойтись. Но если с компонентами к LADA более-менее понятно, то с иномарками все не так просто.

Во-первых, детали на них значительно подорожали: по некоторым позициям на 40—50% по сравнению с довоенными временами. Во-вторых, некоторые запчасти просто не найти и ждать их поставок можно месяцами. И, наконец, рынок просто завален контрафактом и откровенным леваком: по части номенклатуры он достигает пятидесяти процентов! Портал «АвтоВзгляд» в этой связи не раз рассказывал, как не нарваться на подделку, но сейчас речь о другом — как долго сохранится эта невеселая ситуация?