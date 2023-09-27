Genesis GV80 обновился и получил купеобразную версию

Шайба селектора коробки передач доработана, а управление климатической системой теперь сенсорное. GV80 в модификации Coupe будет отличаться «спортивным» рулем со скошенным снизу ободом и креслами с более выраженной боковой поддержкой. Для обоих версий предложены только бензиновые моторы: 2,5-литровая «турбочетверка» мощностью 304 л. с. и 3,5-литровый V6 мощностью 380 сил.

Для кросс-купе также можно будет выбрать «шестерку» с дополнительным электрическим нагнетателем, благодаря которому мощность вырастает до 415 лошадиных сил. Флагманская версия вдобавок отличается спортивными настройками ездовой электроники, иным звучанием выхлопной системы, лонч-контролем и выводом параметров работы мотора на экран мультимедийки.

Дата начала продаж обновленного GV80 и GV80 Coupe пока не сообщается, равно как и рекомендованная стоимость моделей. В России стоимость дорестайлинговой версии GV80 составляет от 8 699 000 до 13 500 000 рублей — в зависимости от комплектации и аппетитов продавца.