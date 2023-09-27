Genesis GV80 обновился и получил купеобразную версию

Все отличия нового GV80 Coupe от «просто» GV80 заключаются в оформлении задней части кузова. Корейское кросс-купе, подобно Mercedes-Benz GLE Coupe или BMW X6, получило более покатую линию крыши, которая плавно переходит в дверь багажного отсека с козырьком спойлера а-ля «утиный хвост». На стыке двери багажника и крыши появился двойной спойлер.
Корму украшают фонари — почти такие же, как на «обычном» GV80, которому обновление принесло новый передний бампер, дизайн радиаторной решетки, новые цвета кузова и колесные диски диаметром 20 и 22 дюйма. Интерьеры обоих версий получили широкоформатный 27-дюймовый экран вместо двух отдельных дисплеев приборной панели и мультимедийной системы.
Шайба селектора коробки передач доработана, а управление климатической системой теперь сенсорное. GV80 в модификации Coupe будет отличаться «спортивным» рулем со скошенным снизу ободом и креслами с более выраженной боковой поддержкой. Для обоих версий предложены только бензиновые моторы: 2,5-литровая «турбочетверка» мощностью 304 л. с. и 3,5-литровый V6 мощностью 380 сил.
Для кросс-купе также можно будет выбрать «шестерку» с дополнительным электрическим нагнетателем, благодаря которому мощность вырастает до 415 лошадиных сил. Флагманская версия вдобавок отличается спортивными настройками ездовой электроники, иным звучанием выхлопной системы, лонч-контролем и выводом параметров работы мотора на экран мультимедийки.
Дата начала продаж обновленного GV80 и GV80 Coupe пока не сообщается, равно как и рекомендованная стоимость моделей. В России стоимость дорестайлинговой версии GV80 составляет от 8 699 000 до 13 500 000 рублей — в зависимости от комплектации и аппетитов продавца.