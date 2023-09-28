Без дилерских накруток: АВТОВАЗ запустил онлайн-продажи автомобилей LADA

Как сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу АВТОВАЗа, новая программа стала частью уже функционирующей онлайн-витрины LADA, позволяющей в дистанционном режиме выбрать автомобиль и заключить сделку — включая резервирование машины, оформление кредита и полную оплату. Продажи через официальный сайт для покупателя означают возможность приобрести транспортное средство по рекомендованной розничной цене — без дилерских накруток и с дополнительной выгодой до 40 000 рублей.

Оформление сделки и выдача нового автомобиля, приобретенного по этой программе, проходят в одном из трех дилерских центров компании «Центральная СТО» в Тольятти. Пока в режиме онлайн можно купить модель Granta в комплектациях Standart и Drive Active. Обязательным условием приобретения машины посредством онлайн-сервиса является внесение предоплаты в размере 10 000 рублей и оформление кредита на специальных условиях.