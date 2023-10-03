Кот в мешке: отечественный электрокар «Атом» собрал 36 000 предзаказов

Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Камы», электрокары «Атом» будут выпускаться на заводе «Москвич», где уже начались работы по отладке производства и построению функциональных процессов.

— Любой желающий мог оформить предварительное бронирование и получить уникальный ключ, который открывает доступ в личный кабинет пользователя. «Атом» стремится сделать электромобили технологичными, удобными для пользователя, но и что важно — доступными. Идея подкрепляется результатами — 36 тысяч электромобилей нашли своих будущих обладателей, — рассказали в компании.

Стоимость «Атома» при этом не раскрывается — глава «Камы» Игорь Поваразднюк лишь отмечал, что она «будет соответствовать массовому ценовому сегменту». За оформление предзаказа и бронирование электрокара нужно было заплатить 7000 рублей. Новинке обещают запас хода на одной зарядке около 500 км и разгон с места до 100 км/ч за семь секунд.