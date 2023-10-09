Кнут без пряника: власти закручивают гайки производителям автомобильной электроники

Как сообщает «Коммерсантъ», в Минпромторге решили пересмотреть требования к локализации автомобильной электроники — в частности, к изготовлению в России блоков управления двигателем. Так, с 2026 года у производителей начнут отнимать часть баллов за локализацию, если они не будут использовать российскую микроэлектронику. А от количества баллов, напомним, зависят, помимо прочего, господдержка и объем возвращаемого утильсбора.

Сейчас за локализацию блока управления двигателем можно получить 300 баллов. За самый популярный в отрасли блок производства «Итэлма» концерны набирают 150 баллов — по 75 баллов за поверхностный монтаж компонентов на печатную плату, а также разработку ПО и получение прав на конструкторскую документацию. В новой версии правил потребуется использовать только российские компоненты, иначе баллы за выполняемые операции снижаются — с 2026 года до 100 баллов вместо 200, а с 2028 года — до 75 баллов.

В Минпромторге назвали эту идею «механизмом мотивации и стимулирования локализации автопроизводителей, производителей ЭБУ и микроэлектроники».