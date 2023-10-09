Минпромторг облегчит иранским автомобилям путь в Россию

Как сообщает иранское информационное агентство Tasnim, в Тегеране состоялась встреча представителей России и Ирана на предмет сотрудничества в сфере производства машин и запчастей. С иранской стороны на ней присутствовали сотрудники компаний Iran Khodro Industrial Group и SAIPA Automotive Group, которые ранее заявляли о желании выйти на наш автомобильный рынок. С российской — на переговоры приехали представители ФГУП «НАМИ», отвечающие за сертификацию транспортных средств.

Иранские журналисты пишут, что на встрече обсуждалось создание филиала НАМИ для проведения сертификационных испытаний местных автомобилей, что позволило бы иранской стороне существенно сэкономить временные и финансовые ресурсы для запуска продаж в России.

Обе фирмы — Iran Khodro и SAIPA — изъявили желание продавать машины в нашей стране еще в прошлом году, но пока глобально это ни к чему не привело. Хотя у некоторых дилеров автомобили — вероятно, благодаря «серым» путям — все же появились, и порталу «АвтоВзгляд» даже удалось с ними познакомиться. О том, как мы пытались купить бюджетный седан Iran Khodro Tara, можно узнать здесь.