BMW представила новое поколение кроссовера X2

Модификация iX2 xDrive30 — это полноприводное кросс-купе с парой электромоторов мощностью 313 л. с. и батареей емкостью 64,7 кВт⋅ч. Запас хода по циклу WLTP составляет 493 км. Остальные версии привычны — базовая sDrive20i получила 1,5-литровый трехцилиндровый турбомотор с 48-вольтовым стартер-генератором мощностью 170 сил. Привод — только передний.

X2 sDrive18d оснащается 2,0-литровым четырехцилиндровым битурбодизелем мощностью 150 л. с. и передним приводом, а специально для США сделана версия xDrive28i с 2,0-литровым турбомотором мощностью 244 л. с. и полным приводом. На вершине модельной линейки — X2 M35i xDrive. У него 2,0-литровый турбодвигатель и 300 л. с. в европейской спецификации. Американцы получили на 17 сил больше. Этой версии положен 7-ступенчатый «робот» и полный привод.

Старт продаж BMW X2 и iX2 планируется в марте 2024 года. Цены будут объявлены ближе к весне следующего года, зато уже известно, что к тому времени модельный ряд новинки пополнится еще одной дизельной и одной электрической версией.