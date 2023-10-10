Как за 20 рублей быстро и легко восстановить салон автомобиля

Эстетика любой машины, даже купленной с нулевым пробегом, сильно сдает просто из-за постоянного использования. У легковушки, приобретенной на вторичном рынке, с этим делом все может быть еще хуже. Да что там говорить: даже просто осевшая на пластике интерьера пыль может изрядно испортить настроение автовладельцу-аккуратисту. Сломя голову нестись на автомойку и химчистить салон? А если его отделка уже местами потерта и заметно выгорела в процессе эксплуатации, что тогда? Впадаем в депрессию от безысходности?
Разумеется, нет. Существует простейший и почти бесплатный способ радикально обновить вид и состояние интерьера. Для этого нам потребуется что-то вроде салфетки из нетканого материала либо чистая сухая тряпочка. А чудодейственным средством освежения внутренностей авто станет банальный глицерин. 25-миллилитровый пузырек с глицеролом (именно это вещество продается под названием «глицерин») стоит от 15 до 50 рублей — в зависимости от жадности владельца конкретной аптечной сети.
Слегка смачиваем им заранее припасенную тряпочку и протираем пластиковые панели. Жирно обмазывать их глицерином не стоит. Наоборот — нужно по возможности минимизировать его количество, слой должен быть тонким. Вещество заполнит микронеровности пластика, вернув его поверхности вид гладкий и свежий. Не навсегда, разумеется, но на неделю точно хватит.
Гораздо более долговременный и ощутимый эффект принесет обработка глицерином кожаного салона. Даже если он не демонстрирует следов износа, потертостей и прочих неприятных вещей. Дело в том, что на основе этого вещества создано и создается непрерывно по сей день огромное количество косметических средств для ухода за телом.
Увлажняющие и смягчающие свойства глицерина востребованы и при обработке любых изделий из кожи. В том числе и обивки автомобильных сидений. Периодическое «прохождение» кресел и диванов салона если не предотвращает, то надолго отодвигает момент растрескивания отделки. Ну и внешний вид улучшается. Особенно при наличии потертостей, царапин и им подобных повреждений.
Кое-кто рекомендует обрабатывать глицерином еще и «резинки» очистителей лобового стекла. Чтобы сделать их более эластичными — ради повышения эффективности уборки воды с «лобовухи». Этот совет сомнителен, поскольку маслянистость глицерина может пойти не на пользу видимости.
А вот боковые зеркала заднего вида протереть тонким слоем этой жидкости в преддверии слякотной или просто сырой погоды даже рекомендуется. Тонкая глицероловая пленка не даст каплям грязной воды задерживаться на поверхности зеркала. Они будут быстро скатываться с нее, не мешая обзору.