Как за 20 рублей быстро и легко восстановить салон автомобиля

Эстетика любой машины, даже купленной с нулевым пробегом, сильно сдает просто из-за постоянного использования. У легковушки, приобретенной на вторичном рынке, с этим делом все может быть еще хуже. Да что там говорить: даже просто осевшая на пластике интерьера пыль может изрядно испортить настроение автовладельцу-аккуратисту. Сломя голову нестись на автомойку и химчистить салон? А если его отделка уже местами потерта и заметно выгорела в процессе эксплуатации, что тогда? Впадаем в депрессию от безысходности?

Разумеется, нет. Существует простейший и почти бесплатный способ радикально обновить вид и состояние интерьера. Для этого нам потребуется что-то вроде салфетки из нетканого материала либо чистая сухая тряпочка. А чудодейственным средством освежения внутренностей авто станет банальный глицерин. 25-миллилитровый пузырек с глицеролом (именно это вещество продается под названием «глицерин») стоит от 15 до 50 рублей — в зависимости от жадности владельца конкретной аптечной сети.

Слегка смачиваем им заранее припасенную тряпочку и протираем пластиковые панели. Жирно обмазывать их глицерином не стоит. Наоборот — нужно по возможности минимизировать его количество, слой должен быть тонким. Вещество заполнит микронеровности пластика, вернув его поверхности вид гладкий и свежий. Не навсегда, разумеется, но на неделю точно хватит.