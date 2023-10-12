Skoda будет выпускать в Казахстане четыре модели

Как сообщает пресс-служба Skoda, чехи будет выпускать перечисленные выше модели на заводе казахской компании Allur В офисе бренда выразили надежду, что автомобили Skoda «найдут отклик» в Казахстане. «Skoda видит значительный потенциал роста на местном автомобильном рынке. Прогнозируется, что общий объем продаж в этой стране превысит 200 000 машин в течение следующих пяти лет», — отмечается в официальном релизе.

Чтобы реализовать эти планы, Skoda планирует открыть 15 шоурумов в крупнейших городах Казахстана. Объем инвестиций в проект составит 26 миллиардов тенге — около 5,4 млрд. рублей.