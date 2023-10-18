Geely показала официальные изображения седана Galaxy E8

Geely показала официальные изображения электрического седана Galaxy E8, который построен на платформе SEA (Sustainable Experience Architecture). Длина новинки составляет 5010 мм, ширина — 1920 мм, высота — 1465 мм. Разработчики особо отмечают аэродинамичный дизайн кузова — коэффициент сопротивления составляет всего 0,199.
Передняя часть обращает на себя внимание декоративной решеткой радиатора, которая на самом деле представляет собой матрицу из 158 светодиодов. По замыслу китайцев, так автомобиль может общаться с окружающим миром — выводить на экран сообщения, значки и прочие уведомления. Насколько он защищен от пескоструя и других механических воздействий, Geely не сообщает.
Интерьер Galaxy E8 получил штурвал вместо привычного руля и 45-дюймовый дисплей разрешением 8K на передней панели. У него ультратонкая рамка толщиной всего 8 мм и площадью отображения 1130 х 138 мм. Мультимедийная система поддерживает подключение контроллеров, чтобы играть в видеоигры — за быстродействие отвечает чип Qualcomm Snapdragon 8295.
В качестве силовой установки заявлен 272-сильный электромотор, но не исключено, что в будущем Galaxy E8 может получить и полноприводную версию.
Седан обещают запустить в продажу на китайском рынке до конца года. О планах на экспорт пока ничего не известно.