Geely показала официальные изображения седана Galaxy E8

Интерьер Galaxy E8 получил штурвал вместо привычного руля и 45-дюймовый дисплей разрешением 8K на передней панели. У него ультратонкая рамка толщиной всего 8 мм и площадью отображения 1130 х 138 мм. Мультимедийная система поддерживает подключение контроллеров, чтобы играть в видеоигры — за быстродействие отвечает чип Qualcomm Snapdragon 8295.

В качестве силовой установки заявлен 272-сильный электромотор, но не исключено, что в будущем Galaxy E8 может получить и полноприводную версию.

Седан обещают запустить в продажу на китайском рынке до конца года. О планах на экспорт пока ничего не известно.