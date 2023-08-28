Названы китайские автомобили, которые меньше всего разочаровывают автовладельцев

Результаты опроса эксперты J. D. Power отображают так называемым индексом удовлетворенности (Sales Satisfaction Index — SSI), максимальное значение которого — 1000 баллов. В анкетировании участвовало более 25 000 человек из разных регионов Китая, купивших новую машину в течение последних шести месяцев. Люди оценивали процесс выбора авто, тест-драйв, покупку и доставку. Но главное — насколько автомобиль оправдал их ожидания в плане производительности, безопасности и прочих характеристик.
В абсолютном зачете максимум заветных баллов набрали импортные «премиалы»: больше всего довольны Porsche (772 SSI), Audi (771 SSI) и BMW (769 SSI). При этом J. D. Power констатирует, что китайцы охотнее покупают гибриды и электрокары, нежели традиционные авто.
Занять пьедестал среди массового сегмента сугубо китайским брендам тоже не удалось. Первую пятерку очень плотно оккупировали продукты совместных предприятий GAC Honda (763 SSI), SAIC Buick (762 SSI), Dongfeng Honda (762 SSI), GAC Toyota (762 SSI), FAW Toyota (757 SSI), Dongfeng Nissan (756 SSI), FAW Volkswagen (756 SSI) и SAIC Volkswagen (755 SSI). Иначе говоря, и здесь стопроцентных «аборигенов» тоже нет.
Что же до чисто китайских брендов, то первое место поделили Changan и GAC Trumpchi с результатом по 750 SSI на каждого. Вторая строчка осталась за Geely (749 SSI), которая в свою очередь взяла верх над Chery (748 SSI), оставив ей третье место. Четвертыми с одинаковым показателем 747 SSI стали марки Hongqi, Jetta и Tank. И только пятая позиция покорилась Haval (745 SSI). Среди аутсайдеров с точки зрения удовлетворения клиентов агентство отмечает марку Jetour, который радует китайских клиентов лишь на 715 SSI.