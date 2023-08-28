Названы китайские автомобили, которые меньше всего разочаровывают автовладельцев

Результаты опроса эксперты J. D. Power отображают так называемым индексом удовлетворенности (Sales Satisfaction Index — SSI), максимальное значение которого — 1000 баллов. В анкетировании участвовало более 25 000 человек из разных регионов Китая, купивших новую машину в течение последних шести месяцев. Люди оценивали процесс выбора авто, тест-драйв, покупку и доставку. Но главное — насколько автомобиль оправдал их ожидания в плане производительности, безопасности и прочих характеристик.

В абсолютном зачете максимум заветных баллов набрали импортные «премиалы»: больше всего довольны Porsche (772 SSI), Audi (771 SSI) и BMW (769 SSI). При этом J. D. Power констатирует, что китайцы охотнее покупают гибриды и электрокары, нежели традиционные авто.