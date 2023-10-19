На российском рынке пикапов сменился лидер

Как сообщает «Автостат Инфо», российский рынок новых пикапов в сентябре вырос сразу в 2,7 раза по сравнению с прошлым годом — до 1736 автомобилей, а доля иномарок в этом объеме достигла 83,4% (1448 машин). На китайские бренды пришлось уже 59,5%.

Самым популярным пикапом по итогам месяца стал JAC T6 с 332 реализованными экземплярами — объем продаж модели взлетел в 4,6 раза. УАЗ «Пикап» теперь на втором месте с результатом 288 машин, на третьем — Changan Hunter Plus (180 единиц). На четвертом месте — Great Wall Poer с 186 пикапами (рост на 44,2%), на пятом — 150 машин Great Wall Poer Kingkong (в прошлом году он еще не продавался).

Доля отечественных марок, представленных одним лишь УАЗом, снизилась с 24,6% до 16,6%. А в целом за три квартала нынешнего года рынок новых пикапов в России увеличился в 2,3 раза — до 12 183 автомобилей.