Почему автомобили Hongqi достанутся депутатам, но не Владимиру Путину

Фото: АвтоВзгляд
На отечественный авторынок вышел очередной «поднебесный» игрок — компания Hongqi, представляющая сегмент премиальных, даже люксовых автомобилей. В Китае на машинах этого бренда передвигаются первые лица компартии, а что же в России? Планирует ли марка бороться за места в автопарках российских чиновников? А навязывать конкуренцию Aurus? На эти вопросы порталу «АвтоВзгляд» ответил бренд-менеджер Hongqi Станислав Ионицкий.
Артем Князев

По словам представителя Hongqi, тендеры на поставку автомобилей в органы государственной власти компании, безусловно, интересны — как и всевозможные ведомства в качестве рынка сбыта. А потому работать в этом направлении марка будет. Да, есть нюанс, преграждающий столь привлекательный путь — отсутствие локализации. Но даже в текущей ситуации китайцы намерены искать возможности зайти в сегмент.

Что же касается конкуренции с Aurus — автомобилями, созданными для российского правительства — то речи о ней пока не идет. Ведь первые лица КНР используют совершенно другие машины — не те, что компания Hongqi предложила отечественным покупателям. Им поставляют модели более высокого класса, люксовые, которые в нашей стране — по крайней мере, в обозримом будущем — не появятся.

— В перспективе такие автомобили, может быть, и доберутся до российского рынка. Но сейчас это не то, на чем мы готовы фокусировать внимание, — объяснил порталу «АвтоВзгляд» бренд-менеджер Hongqi Станислав Ионицкий.

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19 октября 2023
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