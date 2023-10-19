Почему автомобили Hongqi достанутся депутатам, но не Владимиру Путину

По словам представителя Hongqi, тендеры на поставку автомобилей в органы государственной власти компании, безусловно, интересны — как и всевозможные ведомства в качестве рынка сбыта. А потому работать в этом направлении марка будет. Да, есть нюанс, преграждающий столь привлекательный путь — отсутствие локализации. Но даже в текущей ситуации китайцы намерены искать возможности зайти в сегмент.

Что же касается конкуренции с Aurus — автомобилями, созданными для российского правительства — то речи о ней пока не идет. Ведь первые лица КНР используют совершенно другие машины — не те, что компания Hongqi предложила отечественным покупателям. Им поставляют модели более высокого класса, люксовые, которые в нашей стране — по крайней мере, в обозримом будущем — не появятся.

— В перспективе такие автомобили, может быть, и доберутся до российского рынка. Но сейчас это не то, на чем мы готовы фокусировать внимание, — объяснил порталу «АвтоВзгляд» бренд-менеджер Hongqi Станислав Ионицкий.