В России начнут продажи брутального 1000-сильного внедорожника Mengshi M-Hero

Как сообщает портал Quto, компания Dongfeng создает отдельный суббренд Mengshi для электрического внедорожника M-Hero, который официально приедет в Россию. Он оснащен силовой установкой из четырех электромоторов совокупной мощностью 1088 л. с. и крутящим моментом 1400 Н·м. Батарея емкостью 143 кВт·ч обеспечивает запас хода 505 км на одной зарядке, но по китайскому циклу CLTC.

Угловатый пятиметровый электрокар разгоняется до 100 км/ч за 4,2 секунды, максимальная скорость — 195 км/ч. По умолчанию M-Hero оснащается пневматической подвеской, но можно выбрать и обычную пружинную. В списке опций есть и такая любопытная вещь, как внешние динамики, транслирующие окружающим звук, имитирующий выхлопную систему. Стоимость Mengshi M-Hero пока неизвестна.