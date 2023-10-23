В России начнут продажи брутального 1000-сильного внедорожника Mengshi M-Hero

Фото: Dongfeng
«Китайский Hummer» производства Dongfeng официально приедет в РФ. Представительство марки уже проводит процедуру сертификации, чтобы получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и начать поставки внедорожников.
Александр Пономарев

Как сообщает портал Quto, компания Dongfeng создает отдельный суббренд Mengshi для электрического внедорожника M-Hero, который официально приедет в Россию. Он оснащен силовой установкой из четырех электромоторов совокупной мощностью 1088 л. с. и крутящим моментом 1400 Н·м. Батарея емкостью 143 кВт·ч обеспечивает запас хода 505 км на одной зарядке, но по китайскому циклу CLTC.

Угловатый пятиметровый электрокар разгоняется до 100 км/ч за 4,2 секунды, максимальная скорость — 195 км/ч. По умолчанию M-Hero оснащается пневматической подвеской, но можно выбрать и обычную пружинную. В списке опций есть и такая любопытная вещь, как внешние динамики, транслирующие окружающим звук, имитирующий выхлопную систему. Стоимость Mengshi M-Hero пока неизвестна.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, внедорожник, китайские авто, электромобили
23 октября 2023
126

Опрос

Если бы в жюри премии «ТОП-5 АВТО» входили вы, то какую из моделей, вошедших в шорт-лист номинации «Компактный автомобиль/кроссовер», выбрали победителем?