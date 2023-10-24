Сразу восемь новинок: Dongfeng расширяет модельный ряд в России

Как сообщает пресс-служба Dongfeng, в дополнение к бизнес-седану Shine Max линейку Aeolus пополнят еще три новые модели. Это будут два кроссовера сегмента С-SUV — Aeolus AX7 и Aeolus Mage, а также полноразмерный Aeolus Huge сегмента D-SUV.

Линейку совместного предприятия Dongfeng и Seres Group дополнят сразу четыре модели. Бюджетный класс представит компактный кроссовер B-класса 500, а в сегменте D дебютируют три полноразмерных SUV — модель 600 с тремя рядами кресел, кросс-купе ix5 и семиместный полноприводный ix7.

В семейство рамных полноприводных автомобилей, представленное пикапом DF6, войдет большой внедорожник Paladin, которому обещана брутальная внешность и мощный мотор. Подробнее о каждой из новинок «Моторинвест» обещает рассказать ближе к официальному старту продаж.