В России стартовали продажи обновленного кроссовера Changan CS95

Как сообщает пресс-служба Changan, рестайлинговый семиместный кроссовер с полным приводом можно узнать по новым фарам головного света, ходовым огням и заднему противотуманному фонарю, а также доработанным бамперам. Решетка радиатора получила иной вариант оформления с двойными горизонтальными линиями, а также изменился рисунок колесных дисков — теперь у них десять спиц и комбинированный окрас.

Внутри модернизированный CS95 отличает новое рулевое колесо и элементы декора. У передних кресел есть электрорегулировки, подогрев, вентиляция и массаж. Среди прочего оборудования — панорамная крыша с люком, контурная подсветка салона, трехзонный климат-контроль, интегрированный видеорегистратор, 10,25-дюймовый экран приборной панели, 12,3-дюймовый тачскрин мультимедийной системы, два USB-порта, беспроводная зарядка, розетка на 12 вольт и набор водительских ассистентов.

Кроссовер получил 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 226 л. с. и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач японской марки Aisin. Обновленный CS95 в исполнении DLX стартует от 4 199 900 рублей, а версия Black Edition с черным декором обойдется в 4 269 900.