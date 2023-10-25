В России начались официальные продажи автомобилей Ora

Как сообщила компания Great Wall на прошедшей пресс-конференции, электрические ретрохетчбэки Ora 03 и Ora 03 GT стали доступны для заказа в дилерских центрах китайской марки Tank с 25 октября. Версия Premium обойдется в 3 899 000 рублей, GT — 3 999 000 рублей. И это при том, что на «сером» рынке пятидверку можно приобрести за 3 миллиона.

Заявлено, что электрокар длиной 4235 мм проезжает на одной зарядке до 500 км, а пополнить емкость батареи с 15% до 80% можно за 42 минуты при использовании быстрой ЭЗС.

Ora 03 построена на фирменной платформе L. E. M. O. N. и предлагает довольно просторный салон с неплохим набором опций. У хетчбэка есть кресла с подогревом, вентиляцией и даже массажем, панорамная крыша, беспроводная зарядка мобильных устройств, цифровая приборная панель, мультимедийная система с 10,25-дюймовым экраном и набор водительских ассистентов. Кроме того, клиентам обещано фирменное мобильное приложение для управления разными функциями электромобиля.