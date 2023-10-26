Skoda рассекретила дизайн Superb нового поколения

Пресс-служба Skoda сообщает, что модель Superb четвертой генерации получит дизайн в новом фирменном стиле Modern Solid с элементами классики — так же, как и новый кроссовер Kodiaq, сменивший поколение пару недель назад. У новинки будут модернизированные матричные фары головного света и диодные фонари с С-образными элементами.

Лифтбэк вытянется на 43 мм (габаритная длина составит 4912 мм), универсал — на 40 мм (4902 мм). Высота тоже увеличится — на 12 и 5 мм соответственно, а ширина, наоборот, уменьшится на 15 мм. Колесная база останется прежней — 2841 мм. Объем багажника вырастет на 20 литров у лифтбэка — до 645 литров, и на 30 литров у универсала — до 690 литров.

Интерьер украсят «парящим» 12,9-дюймовым экраном и рукоятками с дисплеями, а селектор коробки передач тоже переедет на рулевую колонку, как у нового Kodiaq. В моторную линейку войдут бензиновые, гибридные и дизельные агрегаты. Привод — передний или полный, но коробка передач в любом случае будет «роботом» DSG с шестью либо семью ступенями.