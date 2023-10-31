Петербургский завод Hyundai продлил простой до декабря

Фото: Global Look Press
Компания «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» продлила режим простоя на сборочном предприятии по 30 ноября 2023 года. Глава Минпромторга Денис Мантуров в сентябре говорил, что в ближайшее время завод приобретет некая российская компания.
Александр Пономарев

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр занятости населения Санкт-Петербурга, завод Hyundai остается в режиме простоя как минимум до декабря. Что будет дальше, пока неизвестно — российскими активами марки Hyundai интересовался калининградский «Автотор», который после прекращения кооперации с корейскими и немецкими партнерами развивает сотрудничество с китайскими марками, например, BAIC, Kaiyi и SWM.

Южнокорейские СМИ сообщали, что покупателем российских активов Hyundai может стать казахский инвестор, но пока эта информация не подтвердилась. Завод в Санкт-Петербурге начал работу в сентябре 2010 года — до весны 2022 года предприятие мощностью более 200 тысяч автомобилей в год выпускало модели Solaris, Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.

производители, кризис, производство, автозаводы
31 октября 2023
176

Опрос

Верите ли вы в будущее электромобилей в России?