Петербургский завод Hyundai продлил простой до декабря

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр занятости населения Санкт-Петербурга, завод Hyundai остается в режиме простоя как минимум до декабря. Что будет дальше, пока неизвестно — российскими активами марки Hyundai интересовался калининградский «Автотор», который после прекращения кооперации с корейскими и немецкими партнерами развивает сотрудничество с китайскими марками, например, BAIC, Kaiyi и SWM.

Южнокорейские СМИ сообщали, что покупателем российских активов Hyundai может стать казахский инвестор, но пока эта информация не подтвердилась. Завод в Санкт-Петербурге начал работу в сентябре 2010 года — до весны 2022 года предприятие мощностью более 200 тысяч автомобилей в год выпускало модели Solaris, Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.