Рассекречены официальные цены на седан LADA Vesta Sportline

Как сообщает Telegram-канал «Купи-Ладу Автосалон в Тольятти» со ссылкой на прайс-лист АВТОВАЗа, который, похоже, пока есть только у дилеров, седан LADA Vesta Sportline стоит от 2 173 500 до 2 208 500 рублей. Судя по заводскому документу, между комплектациями всего два отличия. Версии с декоративной черной отделкой кузова получили приставку Black, а в качестве опции указан подогрев рулевого колеса.

Стандартная LADA Vesta в кузове седан стоит от 1 239 900 до 1 702 900 рублей, так что доплата за версию Sportline составляет порядка полумиллиона рублей. Стоимость универсала объявят позже, но он, очевидно, будет еще дороже. «Подогретая» Vesta оснащается 1,6-литровым 118-сильным мотором и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Разгон до 100 км/ч у седана занимает 10,9 секунды, максимальная скорость — 190 км/ч. Подвеска с модернизированными пружинами и амортизаторами уменьшила дорожный просвет на 20 миллиметров, появились более мощные тормоза, а 17-дюймовые колеса крепятся пятью шпильками.