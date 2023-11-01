Geely объявила российские цены на новый седан Emgrand

Как сообщает пресс-служба Geely, в базовой комплектации Standard седан оснащается 15-дюймовыми стальными колесами, галогеновыми фарами и диодными ходовыми огнями. Передние сиденья обиты тканью и имеют механическую регулировку по четырем направлениям, руль настраивается по вылету и высоте, боковые зеркала — с электрорегулировкой и подогревом. Такой автомобиль оснащен 122-сильным мотором и 5-ступенчатой «механикой».

Версия Comfort дополнена подогревом передних кресел и форсунок омывателя, четырьмя динамиками аудиосистемы, портом USB для пассажиров второго ряда, датчиком света и задними парктрониками. Кресло водителя получает механические регулировки по шести направлениям. Стоимость исполнения Comfort — 2 059 990 рублей. Вместо механической коробки можно выбрать автоматическую — тогда седан обойдется в 2 209 990 рублей.