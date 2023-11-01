Geely объявила российские цены на новый седан Emgrand

Как сообщает пресс-служба Geely, в базовой комплектации Standard седан оснащается 15-дюймовыми стальными колесами, галогеновыми фарами и диодными ходовыми огнями. Передние сиденья обиты тканью и имеют механическую регулировку по четырем направлениям, руль настраивается по вылету и высоте, боковые зеркала — с электрорегулировкой и подогревом. Такой автомобиль оснащен 122-сильным мотором и 5-ступенчатой «механикой».
Версия Comfort дополнена подогревом передних кресел и форсунок омывателя, четырьмя динамиками аудиосистемы, портом USB для пассажиров второго ряда, датчиком света и задними парктрониками. Кресло водителя получает механические регулировки по шести направлениям. Стоимость исполнения Comfort — 2 059 990 рублей. Вместо механической коробки можно выбрать автоматическую — тогда седан обойдется в 2 209 990 рублей.
В комплектации Luxury новинка может похвастать 16-дюймовыми легкосплавными колесами, диодной оптикой, рулем с подогревом и кожаной отделкой, камерой заднего вида и другими опциями — цена этой версии составляет 2 299 990 рублей.
Emgrand в топовом исполнении Flagship получает 17-дюймовые колеса, фонари с контурной линией на крышке багажника, люк в крыше, отделку из экокожи, 12,3-дюймовую цифровую приборную панель, тачскрин мультимедийной системы такой же диагонали, боковые подушки безопасности и функцию бесконтактного открывания багажника. Стоимость такой машины — 2 479 990 рублей.
Остается лишь добавить, что дата начала российских продаж Geely Emgrand пока не сообщается.