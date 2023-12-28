В Липецкой области стартовало производство кроссовера Evolute i-Jet

Силовая установка Evolute i-Jet из пары электромоторов развивает 585 л. с. мощности и 940 Н·м крутящего момента. Для кроссовера предлагается две батареи на выбор — литий-железо-фосфатная емкостью 80 кВт·ч с запасом хода 483 км по циклу WLTP или полутвердотельная на 90 кВт·ч с запасом хода в 530 км. Электрокар в «младшей» версии разгоняется с места до 100 км/ч ровно за четыре секунды, в «старшей» — за 3,7.

Виртуальная панель приборов представляет собой 12,3-дюймовый экран, тачскрин мультимедийной системы насчитывает 15,6 дюйма по диагонали. У i-Jet есть контурная подсветка из 64 цветов на выбор, проекционный дисплей, передние кресла с отделкой из экокожи, массажем, подогревом и вентиляцией, а также электроприводом с памятью настроек.

Стоимость и подробную комплектацию Evolute i-Jet «Моторинвест» обещает обнародовать позже. А вот оставить предзаказ на сайте предлагается уже сейчас.