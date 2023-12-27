Могло быть и хуже: подводим автомобильные итоги 2023 года

Хотя если начать с печалек, то средневзвешенная цена нового авто составила более трех миллионов рублей, а подержанного — свыше двух «лямов». Запчасти подорожали на 17%, а услуги автосервисов — на все 25. Поднялись и прайсы на АЗС — на 7% на бензин и на 10% — на дизель. «Отличились» и дорожники: «Автодор» несколько раз поднимал стоимость проезда по платным дорогам, завершив год вишенкой на торте: введя в строй новую трассу М12 «Москва-Казань», он дерет с водителей легковушек 4500 ₽ за вояж по этой магистрали в одну сторону.

Однако есть и приятные новости. Так, российский авторынок явно ожил: реализовано около миллиона новых легковых авто. И хотя более половины продаж пришлось на «китайцев», но и отечественные автозаводы — в первую очередь АВТОВАЗ — сумели порадовать соотечественников (достаточно сказать, что в Тольятти перезапустили производство LADA Vesta). Одним словом, повторим, коллективный Запад не смог, как ни пытался, поставить Россию на колени. Но вот сумеем ли мы противостоять злым проискам врагов с 2024-ом?