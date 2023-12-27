Могло быть и хуже: подводим автомобильные итоги 2023 года

Фото globallookpress.com
Уходящий год для подавляющего большинства россиян выдался не очень простым, хотя, если по большому счету, не таким уж и страшным. Да, цены росли буквально на все — от яиц до автомобилей, но и голодными мы не остались, и даже довольно активно покупали новые машины. Так что в целом, подводя итоги 2023-го можно сказать, страна справилась практически со всеми вызовами и даже пошла вперед. Впрочем, судите сами…
Портал «АвтоВзгляд»

Хотя если начать с печалек, то средневзвешенная цена нового авто составила более трех миллионов рублей, а подержанного — свыше двух «лямов». Запчасти подорожали на 17%, а услуги автосервисов — на все 25. Поднялись и прайсы на АЗС — на 7% на бензин и на 10% — на дизель. «Отличились» и дорожники: «Автодор» несколько раз поднимал стоимость проезда по платным дорогам, завершив год вишенкой на торте: введя в строй новую трассу М12 «Москва-Казань», он дерет с водителей легковушек 4500 ₽ за вояж по этой магистрали в одну сторону.

Однако есть и приятные новости. Так, российский авторынок явно ожил: реализовано около миллиона новых легковых авто. И хотя более половины продаж пришлось на «китайцев», но и отечественные автозаводы — в первую очередь АВТОВАЗ — сумели порадовать соотечественников (достаточно сказать, что в Тольятти перезапустили производство LADA Vesta). Одним словом, повторим, коллективный Запад не смог, как ни пытался, поставить Россию на колени. Но вот сумеем ли мы противостоять злым проискам врагов с 2024-ом?

Грядущие выборы Президента РФ дают основания полагать, что как минимум в первой половине будущего года серьезных потрясений, в том числе и в автомобильной составляющей нашей жизни, ждать не приходится.

Нет, цены на новые транспортные средства продолжат расти, но довольно плавно. Вряд ли подешевеют запчасти-расходники и моторное топливо. Не стоит ждать подарков и от СТО. Но в целом год обещает быть довольно стабильным.

Впрочем, более подробно об успехах и поражениях 2023-его, как и о прогнозах на 2024-ый вы можете узнать от итогового выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.

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27 декабря 2023
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