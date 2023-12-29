Благодаря России Китай впервые станет крупнейшим экспортером автомобилей в мире

Фото: globallookpress.com
За первые 11 месяцев уходящего года Китай экспортировал в нашу страну около 730 000 автомобилей, что в семь раз больше результатов 2022-го. Кроме российского рынка, китайскому помог и мексиканский — там поставки выросли на 71% до 330 000 единиц. Мексика китайцам интересна как плацдарм для экспансии в США и Канаду.
Александр Пономарев

Как сообщает ТАСС, по итогам 2023 года впервые в истории главным экспортером автомобилей станет КНР: по данным Китайской ассоциации автопроизводителей, с января по ноябрь объем отправленных из Поднебесной за границу машин увеличился на 58,4% и составил 4,41 млн. единиц. Для Японии тот же показатель составил 3,99 млн. автомобилей, а по итогам года общий объем экспорта прогнозируется на уровне 4,3 млн. машин. Много лет Страна восходящего солнца неизменно занимала первое место в рейтинге мировых автоэкспортеров, уступив Германии только в 2016 году.

Главным фактором укрепления позиций Китая эксперты называют взрывной рост продаж на российском рынке, откуда из-за санкций ушли европейские и японские компании. Также КНР значительно расширила мировой экспорт электромобилей и других транспортных средств на альтернативных источниках энергии — китайские электрокары набирают популярность не только в Европе, но и в странах Юго-Восточной Азии.

автопродажи, авторынок, китайские авто
29 декабря 2023
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