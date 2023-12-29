Благодаря России Китай впервые станет крупнейшим экспортером автомобилей в мире

Как сообщает ТАСС, по итогам 2023 года впервые в истории главным экспортером автомобилей станет КНР: по данным Китайской ассоциации автопроизводителей, с января по ноябрь объем отправленных из Поднебесной за границу машин увеличился на 58,4% и составил 4,41 млн. единиц. Для Японии тот же показатель составил 3,99 млн. автомобилей, а по итогам года общий объем экспорта прогнозируется на уровне 4,3 млн. машин. Много лет Страна восходящего солнца неизменно занимала первое место в рейтинге мировых автоэкспортеров, уступив Германии только в 2016 году.

Главным фактором укрепления позиций Китая эксперты называют взрывной рост продаж на российском рынке, откуда из-за санкций ушли европейские и японские компании. Также КНР значительно расширила мировой экспорт электромобилей и других транспортных средств на альтернативных источниках энергии — китайские электрокары набирают популярность не только в Европе, но и в странах Юго-Восточной Азии.