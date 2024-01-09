Названы самые востребованные автомобили с пробегом в России по итогам 2023

Согласно результатам исследования платформы «Авито Авто», средняя стоимость автомобиля с пробегом в 2023 году составила 610 000 рублей. В рейтинге самых продаваемых на вторичке моделей по цене от 3 000 000 рублей первое место по итогам года занимает Toyota Camry. На второй строчке — BMW X5, на третьей — Toyota Land Cruiser. Toyota Land Cruiser Prado оказался на четвертом месте, Geely Monjaro — на пятом.

В сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей рейтинг возглавляет все та же Toyota Camry. Kia Sportage — на втором месте, Hyundai Creta — на третьем, а замыкают пятерку лидеров Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan.

В списке наиболее популярных бюджетных моделей первое место в 2023 году заняла LADA Priora. На второй строчке — LADA Granta, на третьей — ВАЗ−2114. Четвертое место досталось Ford Focus, а пятое — LADA Kalina.