Будем жить: АВТОВАЗ не видит повода для пессимизма

Тем не менее, представители АВТОВАЗа напомнили, что в ушедшем году в Тольятти выпустили более 370 000 автомобилей, заняв 35% рынка, а в нынешнем собираются произвести не менее 500 000. При этом г-н Соколов подчеркнул, что адаптация предприятия к новым санкционным условиям практически завершена, и сборочные площадки не будут больше испытывать недостаток в комплектующих для выпуска текущих моделей (в России локализовано более 1000 позиций). И более того: перейдет к освоению новых — Aura и Iskra в первую очередь.

«Ауру» и «Искру» запустят в серию в будущем году. Кроме того, на собственной платформе В+ АВТОВАЗ намерен создать некий кроссовер, но ни названия новинки, ни сроки ее появления тольяттинцы при этом не называют.