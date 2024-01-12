Только «робот» и передний привод: Geely открыла продажи обновленного Monjaro

Как сообщает портал «Китайские автомобили», обновленный Monjaro сохранил внешность и габариты. Под капотом прячется 2,0-литровый мотор мощностью 218 л. с. и «робот», хотя минувшей осенью Geely показывала версию с классическим «автоматом» и полным приводом. Расход топлива новинки заявлен на уровне 6,8 л/100 км, а модификация с гидротрансформатором чуть прожорливее — 7,7 л/100 км.

Monjaro образца 2024 модельного года для китайского рынка представлен в трех версиях. Базовая Comfort стоит 137 000 юаней (1,7 млн. руб) и оборудована светодиодной оптикой, однозонным «климатом», электрорегулировкой сиденья водителя и системой кругового обзора.

Исполнение Luxury обойдется в 145 000 юаней (1,83 млн. руб) — у нее есть датчик дождя, электропривод складывания зеркал и багажной двери, двухзонный «климат» и прочее. Топовая версия Noble стоит 155 000 юаней (1,95 млн. руб) и отличается двойными передними стеклами, адаптивным дальним светом, контурной подсветкой 72 цветов и пакетом активных ассистентов водителя.

Добавим, что в России нынешний Geely Monjaro предлагается в единственной модификации (238-сильный мотор, восьмиступенчатый «автомат» и полный привод) и трех комплектациях. За самую доступную — Luxury — дилеры просят от 4 007 990 рублей.