Porsche рассекретила дату премьеры нового Macan

Премьера электрического Porsche Macan состоится 25 января. В качестве тизера компания опубликовала свежее изображение грядущей новинки — на нем можно рассмотреть диодную полосу фонаря во всю ширину кормы и небольшой выдвижной спойлер, который будет открываться на высоких скоростях для улучшения аэродинамики. Недаром в Porsche подчеркивали, что коэффициент аэродинамического сопротивления электрокроссовера составит всего 0,25 — против 0,35 у нынешнего поколения с ДВС.

Совокупная мощность силовой установки нового Macan с электромоторами на постоянных магнитах достигнет 610 «лошадей». Она будет работать в тандеме с литий-ионной батареей емкостью 95 кВт·ч, которая обещает запас хода до 500 км на одной зарядке. Пополнить ее с 10 до 80% можно всего за 22 минуты даже на 400-вольтовых станциях, но предусмотрена и возможность зарядки переменным током мощностью до 11 киловатт.

Продажи новинки начнутся в нынешнем году, причем электрический кроссовер некоторое время будет предлагаться вместе с бензиновым. В Россию же он может попасть разве что стараниями «параллельных» импортеров.