Geely рассекретила российские цены на новый Atlas

Geely Atlas получил 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 200 л. с. и 7-ступенчатый «робот». Привод — только передний.

Базовая версия Luxury предлагает 19-дюймовые колеса, светодиодную оптику, панорамную крышу с люком, систему кругового обзора. Сиденья, зеркала, ветровое стекло и форсунки омывателя оснащены подогревом. За безопасность отвечает набор водительских ассистентов. Комплектация Flagship получает вдобавок проекционный дисплей, электропривод двери багажника и вентиляцию передних кресел. Такая версия обойдется в 3 394 990 рублей.

Кроссовер в топовом исполнении Flagship Sport отличается 20-дюймовыми колесами и двухцветной окраской кузова с элементами черного цвета, включая молдинги, крышу, рейлинги, корпуса боковых зеркал заднего вида и накладки на дверях. Atlas в этой версии также оборудован подсветкой логотипа Geely спереди и диодной линией дневных ходовых огней по всей ширине радиаторной решетки. Селектор коробки передач украшен прозрачной накладкой. Стоимость модели в максимальном исполнении составляет 3 494 990 рублей.