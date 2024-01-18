Госдума одобрила локализацию производства автомобилей для такси

Как сообщает РИА Новости, сенатор Андрей Кутепов и депутат Владимир Гутенев предлагали внести изменения в федеральный закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ» и в отдельные законодательные акты, чтобы обязать таксопарки закупать автомобили отечественной сборки. «Законом или иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации могут устанавливаться требования к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве легкового такси», — говорится в тексте законопроекта.

В пояснительной записке к закону отмечается, что изменения необходимо внести для минимизации риска повышения зависимости таксомоторной отрасли от импорта, обеспечения независимости от санкционного давления и даже для притока инвестиций. «Внесение предлагаемого изменения обеспечит дополнительное стимулирование спроса на отечественные высоколокализованные автомобили со стороны таксомоторной отрасли», — уверены сенатор и депутат. Госдума с ними согласилась.