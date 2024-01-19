Импорт автомобилей в Россию из Казахстана вырос более чем втрое

Как сообщает издание Forbes.kz, гендиректор Агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка (АМААР) Артур Мискарян подчеркнул при этом, что Казахстан живет не только экспортом — львиная доля новых автомобилей остается на домашнем рынке. За 11 месяцев 2023 года в республике было куплено 175 000 легковушек по сравнению с 124 000 машинами за 2022 год.

— Важно понимать, что для официальных дистрибьюторов и дилеров, работающих в Казахстане в текущих условиях, поставки в Россию несут прямые риски вторичных санкций. И даже в отсутствие действующих ограничений по отношению к российскому рынку со стороны некоторых международных игроков дистрибуция и продажи четко дифференцированы самим брендом по региональному принципу, — отметил Мискарян.

Добавим, что за весь 2023 год, по данным агентства «Автостат», в Россию ввезли 1 093 800 легковых автомобилей, и на новые машины (в возрасте до 3 лет) из них пришлось 706 700 единиц. В лидерах-поставщиках — Китай, Киргизия и как раз Казахстан. А что касается «бэушек», то они в основном едут из Японии, Белоруссии и Южной Кореи.