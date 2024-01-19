Линейку белорусской марки Belgee пополнят две новые модели

Представители завода «БелДжи» доложили президенту Белоруссии Александру Лукашенко о подготовке к запуску производства двух новых моделей под собственной маркой. Моделью X70 станет кроссовер Geely Atlas Pro, а S50 — седан Emgrand. Последний продается в России с 122-сильным атмосферным мотором и 6-ступенчатым «автоматом», а в соседней республике — со 103-сильным двигателем и вариатором. Отличается и набор комплектаций.

Обе модели и так выпускаются на «БелДжи», но лицензия позволит белорусам производить автомобили под своим брендом, углублять локализацию и даже менять конструкцию без согласования с китайцами — в общем, предприятие фактически получает полный карт-бланш.

Так, в прошлом году завод приобрел лицензию на выпуск дорестайлингового Geely Coolray в качестве модели X50. После этого в «БелДжи» занялись локализацией колес, стекол и аккумуляторных батарей, а в перспективе планируется освоить и штамповку кузовных деталей.