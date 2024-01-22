Большинство россиян поддержало продление параллельного импорта автомобилей

Фото: globallookpress.com
Большинство россиян — а именно 60% опрошенных — считает, что параллельный импорт автомобилей следует поддерживать на государственном уровне. Еще 8% придерживаются противоположного мнения: мол, ввоз машин в обход официальных дилеров следует ограничить. А оставшиеся 32% затруднились с ответом.
Александр Пономарев

Согласно результатам исследования группы ВТБ, с понятием «параллельный импорт» хорошо знакомы всего 35% опрошенных водителей, а 39% слышали о нем лишь поверхностно. Вообще ничего не знает о таком механизме 21% респондентов, остальные затруднились ответить вразумительно.

Те, кто поддерживает параллельный импорт, чаще всего обосновывают это тем, что «каждый имеет право выбора транспортного средства» и «только так можно теперь купить качественные автомобили». При этом 39% из них пожелали, чтобы по такому каналу были налажены или расширены поставки прежде всего японских автомобилей, 28% хотят больше европейских машин, 24% выступает за корейский транспорт, остальные — за «американцев».

Выступившие против параллельного импорта аргументируют это необходимостью развивать отечественный автопром, а не закупать иномарки за границей. Кроме того, они считают, что так ввозят дорогие машины премиум-класса, в то время как массовые модели, которыми интересуется большинство, продаются по официальным каналам.

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22 января 2024
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