Эксперты нашли 3 кроссовера дешевле 2 млн. рублей «родом» из Казахстана

Сегодня купить машину в Казахстане может только физическое лицо, причем не в каждом автосалоне возьмутся работать с гражданами, имеющими российское гражданство. И дело тут не только в боязни американцев, грозящих казахам пальчиком за взаимодействия с РФ. Ведь после того, как мы выгребли с местного авторынка все, что только можно, в стране возник определенный дефицит транспортных средств. Аборигены, которым разрешили продавать по одной машине в год, вынуждены занимать очереди.

Однако «неофициалы», желающие поднимать и подниматься в условиях повышенного спроса, предлагают покупателям модели на любой вкус и кошелек. А с учетом того, как неприлично выросли в России цены на автомобили, рассмотрим самые доступные из них. Причем машины эти окажутся для нашего человека не только выгодными по стоимости, но и довольно интересными. Во всяком случае, у нас подобные авто доступны лишь под заказ. Итак, поехали…

MITSUBISHI XPANDER

А это помесь кроссовера с минивэном, что наверняка оценят любители путешествовать с семьей и большой компанией. Японская модель предлагается в семиместном исполнении и обладает завидным пакетом встроенных функций. В их числе: обилие систем безопасности, а также многозонный климат-контроль, камера заднего вида, люк с электроприводом, TV-тюнер и прочие прелести бытия. В моторном отсеке расположен 1,5-литровый бензиновый агрегат, работающий в связке с классической автоматической коробкой передач. Цена стартует от 9 000 000 тенге, что в пересчете на отечественную валюту составит около 1 800 000 рублей.