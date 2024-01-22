Эксперты нашли 3 кроссовера дешевле 2 млн. рублей «родом» из Казахстана

Фото avtovzglyad.ru
Авторынок Казахстана россиянами без стеснения был окучен еще полтора года назад, после чего местные власти ввели ряд ограничений на покупку машин иностранными гражданами. Впрочем, гайки постепенно откручиваются, вновь подтягивая клиентов, желающих сэкономить на приобретении автомобиля.
Руслан Черный

Сегодня купить машину в Казахстане может только физическое лицо, причем не в каждом автосалоне возьмутся работать с гражданами, имеющими российское гражданство. И дело тут не только в боязни американцев, грозящих казахам пальчиком за взаимодействия с РФ. Ведь после того, как мы выгребли с местного авторынка все, что только можно, в стране возник определенный дефицит транспортных средств. Аборигены, которым разрешили продавать по одной машине в год, вынуждены занимать очереди.

Однако «неофициалы», желающие поднимать и подниматься в условиях повышенного спроса, предлагают покупателям модели на любой вкус и кошелек. А с учетом того, как неприлично выросли в России цены на автомобили, рассмотрим самые доступные из них. Причем машины эти окажутся для нашего человека не только выгодными по стоимости, но и довольно интересными. Во всяком случае, у нас подобные авто доступны лишь под заказ. Итак, поехали…

MITSUBISHI XPANDER

А это помесь кроссовера с минивэном, что наверняка оценят любители путешествовать с семьей и большой компанией. Японская модель предлагается в семиместном исполнении и обладает завидным пакетом встроенных функций. В их числе: обилие систем безопасности, а также многозонный климат-контроль, камера заднего вида, люк с электроприводом, TV-тюнер и прочие прелести бытия. В моторном отсеке расположен 1,5-литровый бензиновый агрегат, работающий в связке с классической автоматической коробкой передач. Цена стартует от 9 000 000 тенге, что в пересчете на отечественную валюту составит около 1 800 000 рублей.

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

CHEVROLET TRACKER

Стильный американский кроссовер готов предложить будущим владельцам нетипичный экстерьер, удобный кожаный салон и нескромный набор всевозможных опций. В частности, панорамную крышу с люком, климат-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, продвинутую мультимедиа с голосовым управлением и навигацией, парктроники, автоматическое переключение света фар и многое другое. В движение «Шеви» приводится 1,3-литровым бензиновым мотором в дуэте с вариатором. Ценник на модель начинается от 9 500 000 тенге, что по нынешнему курсу — примерно 1 900 000 рублей.

HYUNDAI BAYON

Новый корейский кроссовер обладает любопытным дизайном, эргономичным салоном и весьма солидным перечнем оборудования. Тут вам и бесключевой доступ в салон, и функция запуска мотора кнопкой, и климат-контроль, и камера заднего вида. Кроме того, модели положены датчики дождя, освещения, парковки и давления в шинах, а также обогрев лобового стекла и рулевого колеса. Под капотом же «пыхтит» 1,4-литровый бензиновый двигатель в содружестве с шестидиапазонным гидромеханическим «автоматом». Стоимость Hyundai Bayon — от 10 000 000 тенге, что в переводе на наши деньги составит немногим меньше 2 000 000 рублей.

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22 января 2024
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