Эксперты нашли 3 кроссовера дешевле 2 млн. рублей «родом» из Казахстана

Сегодня купить машину в Казахстане может только физическое лицо, причем не в каждом автосалоне возьмутся работать с гражданами, имеющими российское гражданство. И дело тут не только в боязни американцев, грозящих казахам пальчиком за взаимодействия с РФ. Ведь после того, как мы выгребли с местного авторынка все, что только можно, в стране возник определенный дефицит транспортных средств. Аборигены, которым разрешили продавать по одной машине в год, вынуждены занимать очереди.
Однако «неофициалы», желающие поднимать и подниматься в условиях повышенного спроса, предлагают покупателям модели на любой вкус и кошелек. А с учетом того, как неприлично выросли в России цены на автомобили, рассмотрим самые доступные из них. Причем машины эти окажутся для нашего человека не только выгодными по стоимости, но и довольно интересными. Во всяком случае, у нас подобные авто доступны лишь под заказ. Итак, поехали…
MITSUBISHI XPANDER
А это помесь кроссовера с минивэном, что наверняка оценят любители путешествовать с семьей и большой компанией. Японская модель предлагается в семиместном исполнении и обладает завидным пакетом встроенных функций. В их числе: обилие систем безопасности, а также многозонный климат-контроль, камера заднего вида, люк с электроприводом, TV-тюнер и прочие прелести бытия. В моторном отсеке расположен 1,5-литровый бензиновый агрегат, работающий в связке с классической автоматической коробкой передач. Цена стартует от 9 000 000 тенге, что в пересчете на отечественную валюту составит около 1 800 000 рублей.
CHEVROLET TRACKER
Стильный американский кроссовер готов предложить будущим владельцам нетипичный экстерьер, удобный кожаный салон и нескромный набор всевозможных опций. В частности, панорамную крышу с люком, климат-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, продвинутую мультимедиа с голосовым управлением и навигацией, парктроники, автоматическое переключение света фар и многое другое. В движение «Шеви» приводится 1,3-литровым бензиновым мотором в дуэте с вариатором. Ценник на модель начинается от 9 500 000 тенге, что по нынешнему курсу — примерно 1 900 000 рублей.
HYUNDAI BAYON
Новый корейский кроссовер обладает любопытным дизайном, эргономичным салоном и весьма солидным перечнем оборудования. Тут вам и бесключевой доступ в салон, и функция запуска мотора кнопкой, и климат-контроль, и камера заднего вида. Кроме того, модели положены датчики дождя, освещения, парковки и давления в шинах, а также обогрев лобового стекла и рулевого колеса. Под капотом же «пыхтит» 1,4-литровый бензиновый двигатель в содружестве с шестидиапазонным гидромеханическим «автоматом». Стоимость Hyundai Bayon — от 10 000 000 тенге, что в переводе на наши деньги составит немногим меньше 2 000 000 рублей.