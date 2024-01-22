В Россию вернулся микроавтобус Ford Tourneo Custom

Тот продавец, что предлагает машину 2024 года выпуска (модель первого поколения, пережившая рестайлинг в 2017-м), называет Ford Tourneo Custom «отличным вариантом для семьи и бизнеса» — у автомобиля действительно просторный салон с тремя рядами сидений, причем модель доступна в нескольких вариантах длины колесной базы. На снимках, опубликованных вместе с объявлением на одном сайте-агрегаторе, представлена машина в вычурном обвесе кузова и с дорогой отделкой интерьера, однако дилер подчеркивает, что на заказ возможны и другие исполнения.

Автомобиль в комплектации Titanium оснащен 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л. с. и классическим «автоматом». Привод — передний. При необходимости продавец обещает быстро доставить его в любой регион. Привезенный параллельным импортом Ford Tourneo Custom обойдется весьма недешево — 6 390 000 рублей. Отмечается, что цена указана под ключ — включая все расходы и утилизационный сбор.

Добавим, что автомобиль 2023 года выпуска можно приобрести и за меньшие деньги. Скажем, один из продавцов на том же сайте бесплатных объявлений просит за микроавтобус с небольшим пробегом в 3000 км 5 990 000 рублей.